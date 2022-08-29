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В Словакии наградили украинский народ за участие в восстании 1944 года и стойкость в войне с РФ

"Европейская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 19:53

В день национального праздника Словакии, когда отмечают Словацкое национальное восстание, министр обороны страны вручил атташе по обороне при посольстве Украины награду украинскому народу.

Об этом сообщило посольство Украины в Словакии в понедельник, пишет "Европейская правда".

Награда украинскому народу была вручена за участие украинцев в Словацком национальном восстании и освобождении Словакии, а также за стойкость, несокрушимость и непокорность украинского народа в войне с российскими оккупантами.

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Министр обороны Словакии Ярослав Надь вручил награду атташе по обороне при посольстве Украины в Богдану Харчуку.

Вручение состоялось в рамках торжеств и церемонии возложения венков в городе Банская Быстрица.

В мероприятии принимали участие президент Зузана Чапутова, председатель Нацсовета Борис Коллар, премьер-министр Эдуард Гегер, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Словакии, и ветераны, непосредственные участники Словацкого национального восстания.

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Словацкое национальное восстание началось 29 августа 1944 года в городе Банская Быстрица и охватило значительную территорию Словакии. Оно было организовано словацкими силами сопротивления против режима Первой Словацкой республики периода Второй мировой войны. Было полностью подавлено 28 октября того же года с помощью войск СС и Вермахта.

По мнению главы словацкого правительства, во время войны в Украине Словакия заняла правильную сторону истории.

Темы: СловакияисториявойнаУкраина
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