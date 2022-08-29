Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна вручила Туреччині ноту через судно, що могло перевезти російські С-300 через Босфор

"Європейська правда"Понеділок, 29 серпня 2022, 20:43
МЗС України, фото Михайла Ткача, УП

МЗС України висловило послу Туреччини занепокоєння у зв’язку з інформацією про перевезення зафрахтованим міністерством оборони РФ судном "Sparta II" з Сирії до Росії через протоку Босфор ракетних систем С-300ПМУ-2.

Про це йдеться у заяві МЗС України в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

29 серпня до міністерства закордонних справ України запросили посла Туреччини в Україні Ягмура Ахмета Гюльдере.

Заступник міністра Микола Точицький вручив вербальну ноту МЗС України з цього питання.

Точицький привернув увагу посла Туреччини до того, що, відповідно до положень Конвенції про режим проток від 20 липня 1936 року, зазначене судно підпадає під визначення військового корабля для цілей цієї Конвенції.

Точицький звернувся із запитом до турецької сторони щодо надання офіційної інформації щодо вантажу, який було перевезено судном "Sparta II" через протоку Босфор, а також заходів, вжитих Туреччиною задля виконання положень Конвенції та запобігання подальшій ескалації російсько-української війни. 

Заступник міністра висловив сподівання, що турецька сторона неухильно дотримуватиметься свого рішення від 28 лютого 2022 року про закриття чорноморських проток для російських військових кораблів під час російсько-української війни в руслі послідовної позиції Туреччини щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

ВІДЕО ДНЯ

За даними військових незалежних експертів Naval News, Росія змогла перекинути ракети для комплексу С-300 через Босфор до Чорного моря зі своїх баз у Сирії.

Імовірно, що корабель відплив з сирійського Тартуса, де на причалі було зібрано компоненти С-300, які, ймовірно, прибули з об'єкту в Масьяфі на півночі Сирії. Корабель вийшов у рейс 20 серпня і в ніч із 24 на 25 серпня пройшов Босфор. 27 серпня корабель увійшов до Новоросійська.

"Sparta II" належить ТОВ "Оборонлогістика", на яку США наклали санкції в травні і яка контролюється Міноборони Росії. Екіпаж цивільний, але вантаж часто військовий.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ТуреччинаРосіязброяМЗС
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Гарантії безпеки: Єрмак заявив про новий етап війни і закликав до рішучих кроків

відеоЗеленський не розкриває плани, але обіцяє гнати окупантів до кордону

Україна вручила Туреччині ноту через судно, що могло перевезти російські С-300 через Босфор

Зеленський про переговори з РФ: Вони все одно прийдуть за іншими територіями

Труханов заперечив, що хоче переговорів з РФ: будемо боротись до остаточної перемоги

Місія МАГАТЕ на ЗАЕС сфокусується на трьох завданнях – МЗС

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Туреччина
"Ворожі акти": Туреччина знову звинуватила Грецію в перешкоджанні її авіації в Середземномор’ї
Як Ердоган допомагає Путіну обходити санкції? Пояснення
Туреччина за вісім місяців подвоїла імпорт російської нафти
Останні новини
08:36
Афіни обурені через коментарі Ердогана про війну 1922 року і "підлих греків"
08:30
фото, відео Поліція спіймала шахраїв: розікрали понад пів мільйона доларів Міноборони
07:57
США вважають, що РФ застосує куплені в Ірану безпілотники у війні проти України – ЗМІ
07:54
Західний дипломат: ЧФ РФ розбитий і "мало що робить"
07:32
Росіяни атакували на кількох напрямках, але отримали відсіч і відійшли – Генштаб
06:55
ISW: Кремль намагається утримати фасад своїх військових успіхів
06:02
“Талібан” домовляється з РФ про закупівлю бензину
04:58
РФ вдарила по Запоріжжю
04:10
В Іраку спалахнули смертельні сутички після відставки впливового священнослужителя
03:11
Politico: У Байдена хочуть допомогти Тайваню зброєю на понад мільярд доларів
Усі новини...