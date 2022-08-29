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Украина вручила Турции ноту из-за судна, которое могло перевезти российские С-300 через Босфор

"Европейская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 20:43
МИД Украины, фото Михаила Ткача, УП

МИД Украины выразил послу Турции обеспокоенность в связи с информацией о перевозке зафрахтованным министерством обороны РФ судном "Sparta II" из Сирии в Россию через пролив Босфор ракетных систем С-300ПМУ-2.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины в понедельник, сообщает "Европейская правда".

29 августа в министерство иностранных дел Украины пригласили посла Турции в Украине Ягмура Ахмета Гюльдере.

Замминистра Николай Точицкий вручил вербальную ноту МИД Украины по этому вопросу.

Точицкий обратил внимание посла Турции на то, что в соответствии с положениями Конвенции о режиме проливов от 20 июля 1936 года, указанное судно подпадает под определение военного корабля для целей Конвенции.

Точицкий обратился с запросом к турецкой стороне о предоставлении официальной информации о грузе, который был перевезен судном "Sparta II" через пролив Босфор, а также меры, предпринятые Турцией для выполнения положений Конвенции и предотвращения дальнейшей эскалации российско-украинской войны.

Заместитель министра выразил надежду, что турецкая сторона будет неукоснительно придерживаться своего решения от 28 февраля 2022 года о закрытии черноморских проливов для российских военных кораблей во время российско-украинской войны в русле последовательной позиции Турции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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По данным военных независимых экспертов Naval News, Россия смогла перекинуть ракеты для комплекса С-300 через Босфор в Черное море со своих баз в Сирии.

Вероятно, корабль отплыл из сирийского Тартуса, где на причале были собраны компоненты С-300, предположительно прибывшие с объекта в Масьяфе на севере Сирии. Корабль вышел в рейс 20 августа и в ночь с 24 на 25 августа прошел Босфор. 27 августа корабль вошел в Новороссийск.

"Sparta II" принадлежит ООО "Оборонлогистика", на которую США наложили санкции в мае и которая контролируется Минобороной России. Экипаж гражданский, но груз часто военный.

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Темы: ТурцияРосcияоружиеМИД
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