Пелосі у Тайвані згадала про Україну й переказала своє захоплення Зеленському

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі озвучила, що Штати повинні підтримувати Тайвань у його захисті демократії та свободи.

Джерело: Пелосі, яку цитує Washington Post

Пряма мова: "… Ми повинні підтримувати Тайвань, який є островом стійкості…

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Це лідер у сфері миру, безпеки та економічного динамізму: з підприємницьким духом, культурою інновацій та технологічною доблестю, яким позаздрить увесь світ.

Проте тривожно те, що ця динамічна, надійна демократія — названа Freedom House однією з найвільніших у світі, яку з гордістю очолює жінка, президент Цай Інвень — знаходиться під загрозою".

"Ми не можемо залишатися осторонь, поки КПК продовжує погрожувати Тайваню — і самій демократії".

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Деталі: Пелосі зазначила, що останнім часом Пекін різко посилив напруженість у відносинах з Тайванем.

"Китайська Народна Республіка (КНР) посилила патрулювання бомбардувальників, винищувачів і літаків спостереження поблизу та навіть над зоною протиповітряної оборони Тайваню", – сказала спікерка.

Крім того, наголосила вона, Китай розгорнув боротьбу в кіберпросторі, щодня здійснюючи десятки атак на урядові установи Тайваню.

Загалом, за її словами, Пекін у різні способи тисне на Тайвань.

"З огляду на прискорену агресію Комуністичної партії Китаю (КПК), візит нашої делегації до Конгресу слід розглядати як недвозначну заяву про те, що Америка підтримує Тайвань, нашого демократичного партнера, коли він захищає себе та свою свободу", – зауважила Пелосі.

Але при цьому Пелосі пояснила, що "наш візит — однієї з кількох делегацій Конгресу на острів — жодним чином не суперечить давній політиці одного Китаю, яка керується Законом про відносини з Тайванем 1979 року, Спільними американсько-китайськими комюніке та Шістьма запевненнями".

"Солідарність Америки з Тайванем сьогодні як ніколи важлива — не лише для 23 мільйонів жителів острова, але й для мільйонів інших людей, які зазнають пригнічення та загрози з боку КНР", – запевнила спікерка.

У своєму виступі Пелосі згадала і про візит в Україну після повномасштабного вторгнення Росії, і що вона передала президенту Володимиру Зеленському захоплення "тим, як його народ захищає демократію для України та демократії в усьому світі".

"Подорожуючи до Тайваню, ми вшановуємо нашу відданість демократії: ще раз підтверджуємо, що свободи Тайваню — і всіх демократій — повинні поважатися", – резюмувала представниця США.

Нагадаємо: Літак із спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі у вівторок ввечері приземлився у столиці Тайваню Тайбей.