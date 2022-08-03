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ЗМІ показали наслідки удару ЗСУ по складах росіян під Скадовськом

Ірина БалачукСереда, 3 серпня 2022, 14:36
Наслідки удару. Тут і далі фото з Telegram Радіо Свобода

Супутникові знімки Planet.com зафіксували наслідки українського удару по складах російських окупантів біля Скадовська Херсонської області.

Джерело: Радіо Свобода

Радіо Свобода: "Супутникові знімки сервісу Planet.com, зроблені 2 серпня, показують сліди руйнувань і пожежі на водоочисній станції (на відео – порівняння зі знімком 30 липня). На знімку 30 липня також можна побачити в полі поруч із водоочисною станцією кілька машин, імовірно – військову техніку".

Деталі: Повідомлення про вибухи під Скадовськом з'явилися увечері 31 липня. Очевидці публікували фото та відео заграви у нічному небі.

Дані сервісу FIRMS, який відстежує із супутника пожежі, у поєднанні з картою Wikimapia дозволили встановити, що удар ЗСУ був по території поблизу водоочисної станції, розташованої за п'ять кілометрів на схід від Скадовська.

Супутникові знімки, зроблені до вибухів, свідчать, що поряд зі станцією стояла техніка. Зауважимо, що за даними УП удар був завданий не по водоочисній станції, а приблизно в кілометрі від неї. Сама станція працює в нормальному режимі. 

 
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Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Наприкінці червня повідомлялося, що російські війська обстрілюють зі Скадовська Миколаїв.
  • Управління стратегічних комунікацій ЗСУ анонсувало нові вибухи на складах окупантів у Херсонській області. 

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Теми: Херсонська областьСкадовськвійнаокупація
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