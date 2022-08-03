У ЗСУ пояснили, чому росіяни на Херсонщині приречені: анонсували "бавовни"

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявляє, що окупанти, які нарощують свої сили на Херсонщині, не матимуть успіху у наступальних діях.

Джерело: Стратком ЗСУ у Telegram

Деталі: За даними ЗСУ, російські окупанти накопичують сили та засоби в Херсонській області для стримування контрнаступу ЗСУ та для підготовки наступу на Криворізькому та Миколаївському напрямках.

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Свої склади з боєприпасами загарбники розміщують або на лівому березі Дніпра, або на правому – втиснувшись у берег річки, щоб їх не дістала українська зброя.

У Страткомі зазначили, що до позицій росіян 30-40 км, а отже РСЗВ М142 HIMARS можуть дістати до ворожих складів.

Також, підкреслили у ЗСУ, важливо те, що росіяни не мають жодного великого складу, який би забезпечував їхні передові підрозділи боєкомплектом і ПММ на відстані менше 10-15 км. Деякі склади окупантів взагалі віддалені від передових позицій до 30 км.

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У Страткомі натякнули, що знають, в яких населених пунктах на півночі та північному сході Херсонщини розташовані склади росіян.

Тому у ЗСУ підсумували, що окупанти, які формують на правому березі Херсонщини повноцінну ударну групу, будуть забезпечені повною мірою людським ресурсом, але матимуть проблеми з технікою та супутніми витратними елементами.

Дослівно Стратком ЗСУ: "Навіть з тією наявною кількістю складів, які зараз розміщені на правому березі і поки що не відчували запаху бавовни, можна говорити про те, що їхня кількість недостатня для забезпечення такої групи військ. Після того як почнуть лунати бавовни і на них, надія буде лише на ресурс на лівому березі".

Чому це важливо: У Херсонській області є три переправи, які поєднують лівий і правий береги Дніпра. Це Антонівський автомобільний міст поблизу Херсона, Антонівський залізничний міст та дамба Каховського водосховища у Новій Каховці.

Росіяни найчастіше використовували для перекидання своїх військ і техніки Антонівський міст, оскільки він розташований найближче до Херсона. Але після влучних ударів ЗСУ по мосту, він став непридатний для пересування.

Наразі окупанти змушені робити чималий гак через Нову Каховку, щоб перекидати сили на правий берез Дніпра і поповнювати свої склади.

ЗСУ у цей час продовжують знищувати російські склади і звільняти населені пункти на Херсонщині.