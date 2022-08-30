“Талібан” домовляється з РФ про закупівлю бензину

"Талібан" домовляється з Москвою про закупівлю Афганістаном бензину та бензолу в Росії.

Джерело: афганські офіційні особи у Reuters

Деталі: Зазначається, що переговори на завершальній стадії.

Хабібурахман Хабіб, офіційний представник міністерства економіки Афганістану, підтвердив, що афганська делегація перебуває в Москві і завершує укладання контрактів на постачання пшениці, газу та нафти.

Джерело в канцелярії міністра торгівлі та промисловості повідомило Reuters, що "ми працюємо над текстом контракту, майже погодили бензин та бензол". Джерело сказало, що у них є план того, як будуть здійснюватися платежі, але відмовилося надати подробиці про те, чи використовуватимуться офіційні банківські канали. Активи центрального банку Афганістану заморожені, його банківському сектору перешкоджають санкції.

Reuters пише, що якщо контракт буде укладено, це буде ознакою того, що іноземні країни все активніше ведуть справи з талібами, незважаючи на те, що жоден іноземний уряд, включаючи Москву, офіційно не визнає керівництво "Талібану".

Крім того, це відбувається в той час, коли Штати намагаються переконати інші країни скоротити використання російської нафти.

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