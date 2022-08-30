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"Талибан" договаривается с РФ о закупке бензина

Анастасия КалатурВторник, 30 августа 2022, 06:02
ФОТО: GETTY

"Талибан" договаривается с Москвой о закупке Афганистаном бензина и бензола у России.

Источник: афганские официальные лица в Reuters

Детали: Отмечается, что переговоры на завершающей стадии.

Хабибурахман Хабиб, официальный представитель министерства экономики Афганистана, подтвердил, что афганская делегация находится в Москве и завершает заключение контрактов на поставку пшеницы, газа и нефти.

Источник в канцелярии министра торговли и промышленности сообщил Reuters, что "мы работаем над текстом контракта, почти согласовали бензин и бензол". Источник сказал, что у них есть план того, как будут осуществляться платежи, но отказался предоставить подробности о том, будут ли использоваться официальные банковские каналы. Активы центрального банка Афганистана заморожены, его банковскому сектору препятствуют санкции.

Reuters пишет, что если контракт будет заключен, это будет признаком того, что иностранные страны все активнее ведут дела с талибами, несмотря на то, что ни одно иностранное правительство, включая Москву, официально не признает руководство "Талибана".

Кроме того, это происходит в то время, когда Штаты пытаются убедить другие страны сократить использование российской нефти.

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Напомним:

  • В августе 2021 года "Талибан" на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана захватил почти без боя почти все провинции страны и Кабул.
  • Движение "Талибан" считается террористическим и запрещено в РФ. 
  • В конце марта 2022 года глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Афганистана и заявил об аккредитации в РФ первого дипломата от талибов. По словам Лаврова, "новой администрации Афганистана в целом удается справляться с содержанием государства на плаву", а основным препятствием для признания правительства в Кабуле остается его "недостаточная репрезентативность".

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Темы: РосcияТалибанАфганистан
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