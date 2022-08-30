ISW: Кремль намагається утримати фасад своїх військових успіхів

РФ намагається зберегти видимість великих військових успіхів в Україні.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Міноборони Росії ввечері 29 серпня заявило, що український контрнаступ був обмеженим та невдалим зусиллям просунутися за трьома невказаними напрямками в Херсонській області, задавши тон наступним обговоренням контрнаступу у російському медіпросторі.

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ISW пише, що російські блогери здебільшого стверджували, що повідомлення про український контрнаступ були перебільшені, фальшиві чи, швидше за все, не увінчалися успіхом, стверджуючи, що українські сили досі не мали змоги прорвати російські оборонні рубежі у минулих контратаках і, як і раніше, не можуть зробити це.

Як зазначає Інститут, "ці зневажливі заяви вказують на те, що Кремль прагне підтримувати фасад великих військових успіхів Росії в Україні".

Передісторія: 29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.