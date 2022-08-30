У Росії за інтерв'ю з Арестовичем оштрафували Twitch

Суд у Москві оштрафував на 3 мільйони рублів сервіс прямих трансляцій Twitch за відмову видалити інтерв'ю з українським політиком Олексієм Арестовичем.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА "Новости"

Деталі: Зазначається, що за інтерв'ю з Арестовичем на сервіс було складено протокол за так звані "фейки про спецоперацію, що проводиться російською армією в Україні".

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Крім того, повідомляється, що під час засідання 30 серпня до суду надійшов ще один протокол, уже третій, складений стосовно Twitch. У суді подробиці поки що не уточнили.

Нагадаємо: У Росії заборонено називати війну з Україною війною та введено відповідальність за "дискредитацію російських військових".

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Представники російської влади заявляли, що через ці соцмережі "поширювалася недостовірна інформація" про "спеціальну військову операцію" (так у РФ називають повномасштабне вторгнення в Україну).

Довідково: Twitch платформа для онлайн відеотрансляцій, що належить дочірній компанії Amazon.com. Сайт спеціалізується на потоковій трансляції відеоігор, включаючи трансляції кіберспортивних змагань, креативного контенту та ін.