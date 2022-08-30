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В России за интервью с Арестовичем оштрафовали Twitch

Валентина РоманенкоВторник, 30 августа 2022, 11:42
В России за интервью с Арестовичем оштрафовали Twitch

Суд в Москве оштрафовал на 3 миллиона рублей сервис прямых трансляций Twitch за отказ удалить интервью с украинским политиком Алексеем Арестовичем.

Источник: российское пропагандистское издание РИА "Новости"

Детали: Отмечается, что за интервью с Арестовичем на сервис был составлен протокол составлен за так называемые "фейки о спецоперации, проводимой российской армией в Украине".

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Кроме того, сообщается, что в ходе заседания 30 августа в суд поступил еще один протокол, уже третий, составленный в отношении Twitch. В суде подробности пока не уточнили.

Напомним: В России запрещено называть войну с Украиной войной и введена ответственность за "дискредитацию российских военных".

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Представители российских властей заявляли, что через эти соцсети "распространялась недостоверная информация" о "специальной военной операции" (так в РФ называют полномасштабное вторжение в Украину).

Справка: Twitch - платформа для онлайн видеотрансляций, принадлежащая дочерней компании Amazon.com. Сайт специализируется на потоковой трансляции видеоигр, включая трансляции киберспортивных соревнований, креативного контента и т.д.

Темы: Росcиявойна
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