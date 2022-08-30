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У міськраду Запоріжжя прийшли силовики

Валентина РоманенкоВівторок, 30 серпня 2022, 12:01
ілюстративне фото з сайту міськради

Правоохоронці проводять слідчі дії у Запорізькій міській раді.

Джерело: секретар міськради Анатолій Куртєв у відеозверненні в Telegram

Пряма мова: "У мене зараз немає технічної можливості, щоб інформувати вас про події в місті Запоріжжі та області. Зараз у міській раді працюють слідчі, вони проводять слідчі дії. Ми відкриті і готові співпрацювати".

Деталі: Інших подробиць секретар не навів, пообіцявши деталі згодом.

"Українська правда" звернулася з коментарями до СБУ.

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Теми: ЗапоріжжяСБУ
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