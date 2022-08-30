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Обшуки у Запоріжжі: в міськраді СБУ виявила незареєстровану зброю і готівку

Валентина РоманенкоВівторок, 30 серпня 2022, 18:41
фото СБУ

У вівторок контррозвідники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро проводять низку обшуків у Запоріжжі через можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги топпосадовцями. 

Джерело: пресслужба СБУ, НАБУ

Деталі: Спецслужба пояснює, що слідчо-оперативні дії відбуваються за фактом ймовірного незаконного привласнення гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області від початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Серед іншого, мова йде про обшуки у міськраді, обласній військовій обладміністрації, складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб.

 
 

Повідомляється, що під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради було виявлено:

  • незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї;
  • велику кількість готівки,
  • речовини, схожі на наркотичні засоби, які направлені на експертизу.
 

Попередня правова кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень - за трьома статтями Кримінального кодексу України:  ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ст. 368-5 КК України.

Співрозмовники УП у правоохоронних огранах зазначили, що йдеться про заступницю голови ОДА Злату Некрасову і секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва. 

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Дослівно НАБУ: "Слідча дія санкціонована і здійснюється у межах розслідування за фактом можливого незаконного привласнення гуманітарної допомоги, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та незаконного збагачення".

Дослівно СБУ: "Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють за зверненням Служби зовнішньої розвідки України.

Слідчі дії тривають, додаткова інформація буде оприлюднена згодом".

Що передувало: 30 серпня секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у відеозверненні без подробиць повідомив, що правоохоронці проводять у міській раді слідчі дії.

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Теми: ЗапоріжжяобшукиСБУвійна
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