В горсовет Запорожья пришли силовики
Вторник, 30 августа 2022, 12:01
Правоохранители проводят следственные действия в Запорожском городском совете.
Источник: секретарь горсовета Анатолий Куртев в видеообращении в Telegram
Прямая речь: "У меня сейчас нет технической возможности, чтобы информировать вас о событиях в Запорожье и области. Сейчас в городском совете работают следователи, они проводят следственные действия. Мы открыты и готовы сотрудничать".
Реклама:
Детали: Другие подробности секретарь не привел, пообещав детали впоследствии.
"Украинская правда" обратилась с комментариями к СБУ.
ВИДЕО ДНЯ
Обновлено: Вечером Служба безопасности Украины и НАБУ объяснили, что проводят ряд обысков в Запорожье из-за возможного незаконного присвоения гуманитарной помощи топ-чиновникам.