В горсовет Запорожья пришли силовики

Правоохранители проводят следственные действия в Запорожском городском совете.

Источник: секретарь горсовета Анатолий Куртев в видеообращении в Telegram

Прямая речь: "У меня сейчас нет технической возможности, чтобы информировать вас о событиях в Запорожье и области. Сейчас в городском совете работают следователи, они проводят следственные действия. Мы открыты и готовы сотрудничать".

Детали: Другие подробности секретарь не привел, пообещав детали впоследствии.

"Украинская правда" обратилась с комментариями к СБУ.