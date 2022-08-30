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В горсовет Запорожья пришли силовики

Валентина РоманенкоВторник, 30 августа 2022, 12:01
В горсовет Запорожья пришли силовики
иллюстративная фотография с сайта горсовета

Правоохранители проводят следственные действия в Запорожском городском совете.

Источник: секретарь горсовета Анатолий Куртев в видеообращении в Telegram

Прямая речь: "У меня сейчас нет технической возможности, чтобы информировать вас о событиях в Запорожье и области. Сейчас в городском совете работают следователи, они проводят следственные действия. Мы открыты и готовы сотрудничать".

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Детали: Другие подробности секретарь не привел, пообещав детали впоследствии.

"Украинская правда" обратилась с комментариями к СБУ.

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Обновлено: Вечером Служба безопасности Украины и НАБУ объяснили, что проводят ряд обысков в Запорожье из-за возможного незаконного присвоения гуманитарной помощи топ-чиновникам.

Темы: ЗапорожьеСБУ
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