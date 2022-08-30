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Повітряні сили показали бойову роботу винищувача МіГ-29 і ракет HARM

Валентина РоманенкоВівторок, 30 серпня 2022, 12:51
Повітряні сили показали бойову роботу винищувача МіГ-29 і ракет HARM
скрін з Твіттера Ukraine Weapons Tracker

Повітряні сили України продемонстрували відео бойової роботи винищувача МіГ-29, яке зняв пілот ЗСУ, присвятивши загиблому побратиму.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Український пілот зняв і змонтував відео бойової роботи винищувача МіГ-29.

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Іван присвячує це відео своєму полеглому побратиму Євгену Лисенку, який героїчно загинув у повітряному бою з російськими окупантами 9 березня".

Деталі: На відео-присвяті зафіксовано кадри вильотів винищувача та бойової роботи по позиціях ворога різними типами ракет, в тому числі, як підтвердили УП в пресслужбі ПС ЗСУ, - американськими протирадіолокаційними ракетами HARM.

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Нагадаємо: В кінці серпня у командуванні ПС ЗСУ повідомили, що українські військові вже почали успішно використовувати високошвидкісні протирадіолокаційні ракети проти російських систем протиповітряної оборони.  

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, AGM-88 HARM працюють досить ефективно. Максимальна дальність пуску AGM-88 – 150 кілометрів, мінімальна – 25. 

Теми: війна
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