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Воздушные силы показали боевую работу истребителя МиГ-29 и ракет HARM

Валентина РоманенкоВторник, 30 августа 2022, 12:51
Воздушные силы показали боевую работу истребителя МиГ-29 и ракет HARM
скрин из Твиттера Ukraine Weapons Tracker

Воздушные силы Украины продемонстрировали видео боевой работы истребителя МиГ-29, которое снял пилот ВСУ, посвятив погибшему коллеге.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: Украинский пилот снял и смонтировал видео боевой работы истребителя МиГ-29.

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Иван посвящает это видео своему павшему собрату Евгению Лысенко, героически погибшему в воздушном бою с российскими оккупантами 9 марта".

Детали: На видео-посвящении зафиксированы кадры вылетов истребителя и боевой работы по позициям врага разными типами ракет, в том числе, как подтвердили УП в пресс-службе ПС ВСУ, - американскими противорадиолокационными ракетами HARM.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, что в конце августа в командовании ПС ВСУ сообщили, что украинские военные уже начали успешно использовать высокоскоростные противорадиолокационные ракеты против российских систем противовоздушной обороны.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, AGM-88 HARM работают достаточно эффективно. Максимальная дальность пуска AGM-88 – 150 км, минимальная – 25.

Темы: война
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