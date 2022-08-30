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Обстріли Миколаєва: загинула одна людина і одна поранена

Станіслав ПогоріловВівторок, 30 серпня 2022, 15:39
Обстріли Миколаєва: загинула одна людина і одна поранена
Ілюстративне фото ДСНС у Миколаївській області

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в результаті останніх обстрілів Миколаєва одна людина загинула і одна поранена.

Джерело: Сєнкевич у Telegram

Пряма мова Сєнкевича: "На жаль, маємо жертви останніх обстрілів. Наразі відомо про одного загиблого та одного пораненого".

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Деталі: Він закликав мешканців бути максимально обережними і не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Що передувало: Напередодні через обстріли Миколаєва повідомлялось про 2 загиблих і 24 поранених громадянах.

Теми: війнаМиколаївРосіяУкраїна
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