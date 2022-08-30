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Обстрелы Николаева: погиб один человек и один ранен

Станислав ПогориловВторник, 30 августа 2022, 15:39
Иллюстративное фото ГСЧС в Николаевской области

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате последних обстрелов Николаева один человек погиб и один ранен.

Источник: Сенкевич в Telegram

Прямая речь Сенкевича: "К сожалению, есть жертвы последних обстрелов. Сейчас известно об одном погибшем и одном раненом".

Детали: Он призвал жителей быть максимально осторожными и не выходить на улицу без необходимости.

Что предшествовало: Накануне из-за обстрелов Николаева сообщалось о 2 погибших и 24 раненых гражданах.

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Темы: войнаНиколаевРосcияУкраина
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