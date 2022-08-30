Обстрелы Николаева: погиб один человек и один ранен
Вторник, 30 августа 2022, 15:39
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате последних обстрелов Николаева один человек погиб и один ранен.
Источник: Сенкевич в Telegram
Прямая речь Сенкевича: "К сожалению, есть жертвы последних обстрелов. Сейчас известно об одном погибшем и одном раненом".
Детали: Он призвал жителей быть максимально осторожными и не выходить на улицу без необходимости.
Что предшествовало: Накануне из-за обстрелов Николаева сообщалось о 2 погибших и 24 раненых гражданах.
ВИДЕО ДНЯ