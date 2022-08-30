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Фракція "Слуга народу" поповнилася двома нардепами

Валентина РоманенкоВівторок, 30 серпня 2022, 15:44
фото з сайту "Чесно"

Присягу народного депутата склали та приєдналися до фракції "Слуга народу" Олександр Васюк та Валентина Короленко.

Джерело: речниця фракції СН Юлія Палійчук у Telegram

Деталі: Присягу новообрані нардепи склали на засіданні парламенту 30 серпня

Вони зайшли в Раду замість, Андрія Костіна, призначення якого генпрокурором погодив парламент 27 липня Верховна Рада та Ольги Совгирі, яку було обрано суддею Конституційного суду.

За даними фракції, Олександр Васюк - юрист і громадський діяч, працював у команді "слуг" на президентських і парламентських виборах. Має досвід співпраці з міжнародними організаціями у волонтерських, освітніх та професійних проектах.

Валентина Короленко - юристка, фінансистка. Допомагала нашій команді на президентських та парламентських виборах. Має три вищі освіти і понад 14 років досвіду державної служби, зазначає Палійчук.

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Теми: Слуга народуВерховна Рада
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