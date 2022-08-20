Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Раді з’явилася нова нардепка

Роман ПетренкоСубота, 20 серпня 2022, 12:06
У Раді з’явилася нова нардепка
фото: слуга народу

До парламенту зайшла нова народна депутатка від "Слуги народу" Валентина Короленко.

Джерело: ЦВК

Дослівно: "Комісія визнала Валентину Короленко обраною народним депутатом (№145 у виборчому списку партії "Слуга народу")".

Реклама:

Деталі: ЦВК повідомляє, що №142 у виборчому списку партії "Слуга народу" Артем Михайлюк відмовився від депутатського мандата

Тим часом комісія скасувала реєстрацію Дмитро Єрмоленко як кандидата в народні депутати за його ж заявою.

Довідково: У мережі повідомляється, що Короленко народилася у 1984 році в Кривому Розі.

ВІДЕО ДНЯ

Короленко працювала на різних посадах у Криворізькій та Дніпропетровській митницях.

Цьому передувало: 27 липня президент Володимир Зеленський попросив у Верховної Ради згоди на призначення генеральним прокурором народного депутата "Слуги народу" Андрія Костіна – і цього ж дня Верховна Рада підтримала це.

Теми: Верховна РадаСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Верховна Рада
Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни
П'ять додаткових підстав для припинення виплати пенсії: Рада ухвалила законопроєкт за основу
Рада створила комісію, ціль якої допомогти російським народам стати вільними
Останні новини
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
Усі новини...
Реклама: