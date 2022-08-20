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У Раді з’явилася нова нардепка

Роман ПетренкоСубота, 20 серпня 2022, 12:06
фото: слуга народу

До парламенту зайшла нова народна депутатка від "Слуги народу" Валентина Короленко.

Джерело: ЦВК

Дослівно: "Комісія визнала Валентину Короленко обраною народним депутатом (№145 у виборчому списку партії "Слуга народу")".

Деталі: ЦВК повідомляє, що №142 у виборчому списку партії "Слуга народу" Артем Михайлюк відмовився від депутатського мандата

Тим часом комісія скасувала реєстрацію Дмитро Єрмоленко як кандидата в народні депутати за його ж заявою.

Довідково: У мережі повідомляється, що Короленко народилася у 1984 році в Кривому Розі.

Короленко працювала на різних посадах у Криворізькій та Дніпропетровській митницях.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: 27 липня президент Володимир Зеленський попросив у Верховної Ради згоди на призначення генеральним прокурором народного депутата "Слуги народу" Андрія Костіна – і цього ж дня Верховна Рада підтримала це.

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Теми: Верховна РадаСлуга народу
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