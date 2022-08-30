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Фракция "Слуга народа" пополнилась двумя нардепами

Валентина РоманенкоВторник, 30 августа 2022, 15:44
Фракция Слуга народа пополнилась двумя нардепами
фото с сайта "Чесно"

Приняли присягу народного депутата и присоединились к фракции "Слуга народа" Александр Васюк и Валентина Короленко.

Источник: спикер фракции СН Юлия Палийчук в Telegram

Детали: Присягу новоизбранные нардепы приняли на заседании парламента 30 августа.

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Они вошли в Раду вместо Андрея Костина, назначение которого генпрокурором согласовал парламент 27 июля Верховная Рада, и Ольги Совгири, избранной судьей Конституционного суда.

По данным фракции, Александр Васюк – юрист и общественный деятель, работал в команде "слуг" на президентских и парламентских выборах. Имеет опыт сотрудничества с международными организациями в волонтерских, образовательных и профессиональных проектах.

Валентина Короленко – юрист, финансист. Помогала команде СН на президентских и парламентских выборах. У него три высших образования и более 14 лет опыта государственной службы, отмечает Палийчук.

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Темы: Слуга народаВерховная Рада
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