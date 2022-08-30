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В Умані заборонили масові заходи на Рош га-Шана

"Українська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 16:00
Хасиди в Умані, ФОТО GETTY IMAGES

В Умані заборонили проведення масових заходів та обмежили доступ до місць паломництва на святкування Рош га-Шана, щоб уникнути можливих провокацій РФ за участю хасидів.

Джерело: голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram

Пряма мова: "Із 19 по 30 вересня в місті (Умані - ред.) будуть посилені заходи безпеки. Таке рішення ми ухвалили спільно зі штабом оборони області, у зв’язку з високою ймовірністю ракетних ударів і терористичної загрози внаслідок дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України. Росія може використати традиційний приїзд паломників до Умані на святкування Рош га-Шана для провокацій".

Деталі: У цей період в Умані посилили пропускний режим та контроль за переміщенням громадян. Заборонено:

  • проведення будь-яких масових заходів;
  • продаж алкогольних (слабоалкогольних) напоїв і піротехнічних виробів;
  • рух транспортних засобів і паркування на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі; 
  • обмеження доступу до місць паломництва.

Голова ОВА додав, що правоохоронці на постійній основі проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом.

Передісторія: Служба безпеки та Нацполіція просять хасидів утриматися цього року від візиту до України, адже РФ може використати масове скупчення паломників для провокацій.

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Теми: Уманьхасидиєвреїсвяткування
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