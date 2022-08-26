РФ може влаштувати провокації з паломниками-хасидами – СБУ

Служба безпеки та Нацполіція просять хасидів утриматися цього року від візиту до України, адже РФ може використати масове скупчення паломників для провокацій.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Через ймовірність ракетних обстрілів і провокацій з боку російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди іміджу України, правоохоронці рекомендують паломникам не відвідувати Україну на святкування Рош-га-Шана.

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Тим, хто все ж наважиться здійснити паломництво, рекомендують дотримуватися комендантської години, реагувати на сигнали повітряної тривоги та виконувати вказівки поліції.

Дослівно: "Наразі особливу увагу зосереджено на антитерористичній захищеності об’єктів паломництва і маршрутів пересування вірян. Для цього на постійній основі проводяться контрдиверсійні та антитерористичні заходи, посилено контроль за незаконним обігом зброї та небезпечних речовин, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом тощо.

Попри всі заходи безпеки, Росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій".

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Нагадаємо: У липні посол в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що через розв'язану Росією війну Україна не може прийняти єврейських паломників на Рош-га-Шана.