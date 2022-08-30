В Умани запретили массовые мероприятия на Рош ха-Шана

В Умани запретили проведение массовых мероприятий и ограничили доступ к местам паломничества на празднование Рош ха-Шана во избежание возможных провокаций РФ с участием хасидов.

Источник: глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь: "С 19 по 30 сентября в городе (Умани – ред.) будут усилены меры безопасности. Такое решение мы приняли совместно со штабом обороны области, в связи с высокой вероятностью ракетных ударов и террористической угрозы в результате действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины. Россия может использовать традиционный приезд паломников в Умань на празднование Рош га-Шана для провокаций".

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Детали: В этот период в Умани будет усилен пропускной режим и контроль за перемещением граждан. Запрещено:

проведение любых массовых мероприятий;

продажа алкогольных (слабоалкогольных) напитков и пиротехнических изделий;

движение транспортных средств и парковка на отдельных участках улично-дорожной сети;

ограничение доступа к местам паломничества.

Глава ОВА добавил, что правоохранители на постоянной основе проводят контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, район паломничества и прилегающие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

Предыстория: Служба безопасности и Нацполиция просят хасидов воздержаться в этом году от визита в Украину, ведь РФ может использовать массовое скопление паломников для провокаций.