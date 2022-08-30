Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Справа волонтерів: суд відпустив Дзиндру і Музичука під особисте зобов’язання

Олена РощінаВівторок, 30 серпня 2022, 17:42
Олесь Дзиндра у Галицькому райсуді Львова, скриншот

Галицький районний суд Львова відпустив під особисті зобов’язання на один місяць волонтерів Олеся Дзиндру та Юрія Музичука.

Джерело: Zaxid.net

Деталі: У вівторок, 30 серпня, львівський суд обрав міру запобіжного заходу волонтерам, за яких заступилася напередодні громадськість. 

67-річний Олесь Дзиндра є відомим львівським художником і громадським діячем, засновником "Музею ідей". Разом зі своїм товаришем, 64-річним підприємцем Юрієм Музичуком, він активно долучився до волонтерського руху з початком повномасштабного вторгнення росіян.

Кілька днів тому правоохоронці оголосили Олесю Дзиндрі та Юрію Музичуку підозри у продажі гуманітарної допомоги. Їх підозрюють у продажі чотирьох авто, які були ввезені в Україну для потреб ЗСУ, на загальну суму 20,7 тисячі євро.

Самі волонтери стверджують, що справа сфальсифікована, оскільки автомобілі вони придбали за власні кошти та не продавали їх задля наживи.

На засіданні суду на підтримку волонтерів виступили депутати Львівської облради від "Європейської солідарності" Святослав Шеремета, Петро Цеголко, Соломія Риботицька, депутатка ЛОР від "Самопомочі" Леся Кобецька, колишня народна депутатка Ірина Подоляк, нардеп Ярослав Рущишин, депутатка Львівської міськради від "Самопомочі" Юлія Хомчин.

ВІДЕО ДНЯ

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: волонтерисудЛьвівщинаСБУ
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗСУ знищили 117 загарбників і понад 30 одиниць ворожої техніки – ОК "Південь"

Помер експрезидент СРСР Михайло Горбачов

У США назвали відповідального за псевдореферендуми в окупованій Україні

Росія хотіла захопити Донецьку область до осені, не змогла – Зеленський

США допомагали Україні готуватися до контрнаступу – чиновник Білого дому

Німецьку фірму підозрюють у постачанні в Росію компонентів для "Новічка" – ЗМІ

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

волонтери
Подалі від війни. Як волонтери вивозять тварин з Бахмута
Збирає гроші на космічний корабель, щоб позбутись росіян: 6-річна Софія співає заради ЗСУ
Кім закликав волонтерів допомогти військовим: Незабаром у нас відновлення Херсонщини
Останні новини
05:06
Глава МЗС Ірану летить у Москву на переговори з Лавровим
04:07
Бурі у США: є загиблі, сотні тисяч людей лишилися без електрики
03:07
NASA повідомило про повторний запуск ракети в рамках першої за 50 років місії на Місяць
02:15
ЗСУ знищили 117 загарбників і понад 30 одиниць ворожої техніки – ОК "Південь"
01:11
Глава Єврокомісії назвала "вирішальну роль" Горбачова
00:35
оновленоУ Харкові ворог поцілив у житловий будинок, є постраждалі
00:20
Ворожі обстріли Сумщини – 133 прильоти за добу
00:06
Словаччина придбає у Фінляндії 76 бронетранспортерів за 447 млн євро
23:58
США офіційно підтвердили, що Іран передав Росії безпілотники
23:49
Українські захисники ліквідували безпілотник РФ на Херсонщині
Усі новини...