Справа волонтерів: суд відпустив Дзиндру і Музичука під особисте зобов’язання

Галицький районний суд Львова відпустив під особисті зобов’язання на один місяць волонтерів Олеся Дзиндру та Юрія Музичука.

Джерело: Zaxid.net

Деталі: У вівторок, 30 серпня, львівський суд обрав міру запобіжного заходу волонтерам, за яких заступилася напередодні громадськість.

67-річний Олесь Дзиндра є відомим львівським художником і громадським діячем, засновником "Музею ідей". Разом зі своїм товаришем, 64-річним підприємцем Юрієм Музичуком, він активно долучився до волонтерського руху з початком повномасштабного вторгнення росіян.

Кілька днів тому правоохоронці оголосили Олесю Дзиндрі та Юрію Музичуку підозри у продажі гуманітарної допомоги. Їх підозрюють у продажі чотирьох авто, які були ввезені в Україну для потреб ЗСУ, на загальну суму 20,7 тисячі євро.

Самі волонтери стверджують, що справа сфальсифікована, оскільки автомобілі вони придбали за власні кошти та не продавали їх задля наживи.

На засіданні суду на підтримку волонтерів виступили депутати Львівської облради від "Європейської солідарності" Святослав Шеремета, Петро Цеголко, Соломія Риботицька, депутатка ЛОР від "Самопомочі" Леся Кобецька, колишня народна депутатка Ірина Подоляк, нардеп Ярослав Рущишин, депутатка Львівської міськради від "Самопомочі" Юлія Хомчин.