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Дело волонтеров: суд отпустил Дзиндру и Музычука под личное обязательство

Елена РощинаВторник, 30 августа 2022, 17:42
Олесь Дзиндра в Галицком райсуде Львова, скриншот

Галицкий районный суд Львова отпустил под личные обязательства на один месяц волонтеров Олеся Дзиндру и Юрия Музычука.

Источник: Zaxid.net

Детали: Во вторник, 30 августа, львовский суд избрал меру пресечения волонтерам, за которых вступилась накануне общественность.

67-летний Олесь Дзиндра является известным львовским художником и общественным деятелем, основателем "Музея идей". Вместе со своим товарищем, 64-летним предпринимателем Юрием Музычуком, он активно принял участие в волонтерском движении с началом полномасштабного вторжения россиян.

Несколько дней назад правоохранители объявили Олесю Дзындре и Юрию Музычуку подозрения в продаже гуманитарной помощи. Их подозревают в продаже четырех авто, ввезенных в Украину для нужд ВСУ, на общую сумму 20,7 тысячи евро.

Сами волонтеры утверждают, что дело сфальсифицировано, поскольку автомобили они приобрели за собственные средства и не продавали их для наживы.

На заседании суда в поддержку волонтеров выступили депутаты Львовского облсовета от "Европейской солидарности" Святослав Шеремета, Петр Цеголко, Соломия Рыботицкая, депутат ЛОР от "Самопомочи" Леся Кобецкая, бывшая народная депутат Ирина Подоляк, нардеп Ярослав Рущишин, депутат Львовского горсовета Юлия Хомчин.

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Темы: волонтерысудЛьвовщинаСБУ
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