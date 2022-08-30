Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Маріуполі стався "голодний бунт" через нестачу гуманітарки – радник мера

"Українська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 18:18
У Маріуполі стався голодний бунт через нестачу гуманітарки – радник мера
Голодний бунт у Маріуполі, скриншот із відео Петра Андрющенка в Telegram

Мешканці окупованого росіянами Маріуполя влаштували "голодний бунт", коли Червоний Хрест спробував скасувати видачу гуманітарної допомоги через велику кількість охочих.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Деталі: За його словами, у пункті в лугопарку ім. Гурова оголосили про призупинення видачі гуманітарної допомоги, після чого почався "голодний бунт".

Реклама:

Пряма мова: "Перший справжній голодний бунт. Через те, що гуманітарки від окупантів немає, єдиним джерелом їжі для багатьох залишилась гуманітарка від Червоного Хреста. Але через занадто велику кількість людей, Червоний Хрест спробував скасувати видачу. Виник справжній бунт".

Теми: МаріупольокупаціяЧервоний Хрестїжа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
"Для закріплення": ЗСУ звітує про нові удари по головних мостах Херсонщини
Херсонщина: 33 звільнені населені пункти залишаються без світла
Траса на Крим заповнена вантажівками, набитими вкраденим у українців – ЗМІ
Генштаб просить не виривати з контексту й не робити прогнози щодо дій ЗСУ
Останні новини
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
Усі новини...
Реклама: