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У Маріуполі стався "голодний бунт" через нестачу гуманітарки – радник мера

"Українська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 18:18
Голодний бунт у Маріуполі, скриншот із відео Петра Андрющенка в Telegram

Мешканці окупованого росіянами Маріуполя влаштували "голодний бунт", коли Червоний Хрест спробував скасувати видачу гуманітарної допомоги через велику кількість охочих.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Деталі: За його словами, у пункті в лугопарку ім. Гурова оголосили про призупинення видачі гуманітарної допомоги, після чого почався "голодний бунт".

Пряма мова: "Перший справжній голодний бунт. Через те, що гуманітарки від окупантів немає, єдиним джерелом їжі для багатьох залишилась Гуманітарка від Червоного Хреста. Але через занадто велику кількість людей, Червоний Хрест спробував скасувати видачу. Виник справжній бунт".

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Теми: МаріупольокупаціяЧервоний Хрестїжа
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