Мешканці окупованого росіянами Маріуполя влаштували "голодний бунт", коли Червоний Хрест спробував скасувати видачу гуманітарної допомоги через велику кількість охочих.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Деталі: За його словами, у пункті в лугопарку ім. Гурова оголосили про призупинення видачі гуманітарної допомоги, після чого почався "голодний бунт".

Реклама:

Пряма мова: "Перший справжній голодний бунт. Через те, що гуманітарки від окупантів немає, єдиним джерелом їжі для багатьох залишилась гуманітарка від Червоного Хреста. Але через занадто велику кількість людей, Червоний Хрест спробував скасувати видачу. Виник справжній бунт".