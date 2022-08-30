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В Мариуполе произошел "голодный бунт" из-за нехватки гуманитарки – советник мэра

"Украинская правда"Вторник, 30 августа 2022, 18:18
В Мариуполе произошел голодный бунт из-за нехватки гуманитарки – советник мэра
Голодный бунт в Мариуполе, скриншот с видео Петра Андрющенко в Telegram

Жители оккупированного россиянами Мариуполя устроили "голодный бунт", когда Красный Крест попытался отменить выдачу гуманитарной помощи из-за большого количества людей.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: По его словам, в пункте в лугопарке им. Гурова объявили о приостановлении выдачи гуманитарной помощи, после чего начался "голодный бунт".

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Прямая речь: "Первый настоящий голодный бунт. Из-за того, что гуманитарки от оккупантов нет, единственным источником еды для многих осталась гуманитарка от Красного Креста. Но из-за слишком большого количества людей, Красный Крест попытался упразднить выдачу. Возник настоящий бунт".

Темы: МариупольоккупацияКрасный Крестеда
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