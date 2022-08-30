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Обыски в Запорожье: в горсовете СБУ обнаружила незарегистрированное оружие и наличные

Валентина РоманенкоВторник, 30 августа 2022, 18:41
фото СБУ

Во вторник контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро проводят ряд обысков в Запорожье из-за возможного незаконного присвоения гуманитарной помощи топ-чиновниками.

Источник: пресс-служба СБУ, НАБУ

Детали: Спецслужба объясняет, что следственно-оперативные действия происходят по факту вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи, предоставленной Запорожской области с начала широкомасштабного вторжения РФ.

Среди прочего речь идет об обысках в горсовете, областной военной обладминистрации, складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению лиц.

 
 

Сообщается, что во время обысков у должностных лиц Запорожского городского совета было обнаружено:

  • незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему;
  • большое количество наличных,
  • вещества, похожие на наркотические, которые направлены на экспертизу.
 

Предварительная правовая квалификация совершенных уголовных правонарушений – по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 и ст. 368-5 УК Украины.

Собеседники УП в правоохранительных огранах отметили, что речь идет о заместителе председателя ОГА Злате Некрасовой и секретаре Запорожского городского совета Анатолии Куртеве.

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Дословно НАБУ: "Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования по факту возможного незаконного присвоения гуманитарной помощи, легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконного обогащения".

Дословно СБУ: "Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют по обращению Службы внешней разведки Украины.

Следственные действия продолжаются, дополнительная информация будет обнародована позже".

Что предшествовало: 30 августа секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в видеообращении без подробностей сообщил, что правоохранители проводят в городском совете следственные действия.

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Темы: ЗапорожьеобыскиСБУвойна
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