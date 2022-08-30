На Харківщині окупанти погрожують відбирати дітей, якщо батьки не відправлять їх на навчання

Окупанти на захопленій території Харківської області погрожують забирати дітей із сімей, якщо батьки не погодяться вести їх до навчальних закладів.

Джерело: повідомлення прокуратури Харківської області

Дослівно: "29 серпня 2022 року в ході проведення евакуаційних заходів встановлено, що "влада" окупованих територій Харківської області змушує місцевих мешканців приводити дітей до учбових закладів.

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Псевдовлада попередила родини, в яких є діти, що якщо вони не розпочнуть навчання у вересні поточного року, їх дітей будуть примусово відбирати з сім'ї".

Деталі: Куп’янська окружна прокуратурою Харківської області розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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