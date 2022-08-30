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На Харківщині окупанти погрожують відбирати дітей, якщо батьки не відправлять їх на навчання

Олександр ШумілінВівторок, 30 серпня 2022, 21:01
На Харківщині окупанти погрожують відбирати дітей, якщо батьки не відправлять їх на навчання
Фото: прокуратура

Окупанти на захопленій території Харківської області погрожують забирати дітей із сімей, якщо батьки не погодяться вести їх до навчальних закладів.

Джерело: повідомлення прокуратури Харківської області

Дослівно: "29 серпня 2022 року в ході проведення евакуаційних заходів встановлено, що "влада" окупованих територій Харківської області змушує місцевих мешканців приводити дітей до учбових закладів.

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Псевдовлада попередила родини, в яких є діти, що якщо вони не розпочнуть навчання у вересні поточного року, їх дітей будуть примусово відбирати з сім'ї".

Деталі: Куп’янська окружна прокуратурою Харківської області розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Передісторія:

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Теми: прокуратураХарківосвіта
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