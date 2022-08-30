В Харьковской области оккупанты угрожают отбирать детей, если родители не отправят их на обучение

Оккупанты на захваченной территории Харьковской области угрожают забирать детей из семей, если родители не согласятся вести их в учебные заведения.

Источник: сообщение прокуратуры Харьковской области

Дословно: "29 августа 2022 г. в ходе проведения эвакуационных мероприятий установлено, что "власть" оккупированных территорий Харьковской области заставляет местных жителей приводить детей в учебные заведения.

Псевластные власти предупредили семьи, в которых есть дети, что если они не начнут обучение в сентябре текущего года, их детей будут принудительно отбирать из семьи".

Детали: Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Предыстория:

В приграничных школах Ровенской, Черниговской и Сумской с 1 сентября будет только онлайн-обучение.