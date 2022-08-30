Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харьковской области оккупанты угрожают отбирать детей, если родители не отправят их на обучение

Александр ШумилинВторник, 30 августа 2022, 21:01
В Харьковской области оккупанты угрожают отбирать детей, если родители не отправят их на обучение

Оккупанты на захваченной территории Харьковской области угрожают забирать детей из семей, если родители не согласятся вести их в учебные заведения.

Источник: сообщение прокуратуры Харьковской области

Дословно: "29 августа 2022 г. в ходе проведения эвакуационных мероприятий установлено, что "власть" оккупированных территорий Харьковской области заставляет местных жителей приводить детей в учебные заведения.

Реклама:

Псевластные власти предупредили семьи, в которых есть дети, что если они не начнут обучение в сентябре текущего года, их детей будут принудительно отбирать из семьи".

Детали: Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В приграничных школах Ровенской, Черниговской и Сумской с 1 сентября будет только онлайн-обучение.

Темы: прокуратураХарьковобразование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
прокуратура
Россияне в Угледаре попали в многоэтажку: убиты два человека, еще двое ранены
Доцент КПИ рассказывала студентам про "9 лет бомбили Донбасс": предстанет перед судом
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
Последние новости
10:43
Гражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
Все новости...
Реклама: