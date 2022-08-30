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Зеленський сподівається, що разом із партнерами вдасться вигнати росіян із ЗАЕС

Олександр ШумілінВівторок, 30 серпня 2022, 22:39
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україна разом із міжнародними партнерами зможе повернути під свій контроль Запорізьку атомну станцію.  

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Вже прибули в нашу державу представники МАГАТЕ, які мають відвідати Запорізьку атомну станцію. Це важлива місія. Ми робимо все, щоб вона відбулась безпечно і працювала повністю.

На жаль Росія не припиняє провокації якраз на тих напрямках, з яких місія має прибути на станцію. Але сподіваюся, що місія МАГАТЕ зможе почати свою роботу…

Окупанти не залишають станцію, продовжують обстріли, не забирають з території АЕС свою зброю і боєприпаси. Вони залякують наших атомників. Ризик радіаційної катастрофи через російські дії не зменшується ані на годину".

"Сподіваюся, що разом з міжнародними організаціями і усіма нашими партнерами  ми зможемо повернути станцію під повний контроль України і змусити Росію забрати своїх військових і зброю. Потрібна негайна демілітаризація ЗАЕС".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У вівторок Зеленський зустрівся із членами місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка прямує на Запорізьку електростанцію – зокрема генеральним директором організації Рафаелем Ґроссі.

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Теми: ЗеленськийЗАЕСРосія
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