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Зеленский надеется, что вместе с партнерами удастся выгнать россиян из ЗАЭС

Александр ШумилинВторник, 30 августа 2022, 22:39
Зеленский надеется, что вместе с партнерами удастся выгнать россиян из ЗАЭС
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина вместе с международными партнерами сможет вернуть под свой контроль запорожскую атомную станцию.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Уже прибыли в наше государство представители МАГАТЭ, которые должны посетить Запорожскую атомную станцию. Это немаловажная миссия. Мы делаем все, чтобы она прошла безопасно и работала полностью.

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К сожалению, Россия не прекращает провокации как раз на тех направлениях, по которым миссия должна прибыть на станцию. Но надеюсь, что миссия МАГАТЭ сможет начать свою работу…

Оккупанты не покидают станцию, продолжают обстрелы, не забирают с территории АЭС свое оружие и боеприпасы. Они запугивают наших атомщиков. Риск радиационной катастрофы из-за российских действий не уменьшается ни на час".

"Надеюсь, что вместе с международными организациями и всеми нашими партнерами мы сможем вернуть станцию ​​под полный контроль Украины и вынудить Россию забрать своих военных и оружие. Нужна немедленная демилитаризация ЗАЭС".

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Предыстория:

  • Во вторник Зеленский встретился с членами миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая направляется на Запорожскую электростанцию ​​– в частности, генеральным директором организации Рафаэлем Гросси.

Темы: ЗеленскийЗАЭСРосcия
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