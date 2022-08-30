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Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ, який очолює місію на Запорізьку АЕС

"Європейська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 19:25

Президент Володимир Зеленський у вівторок зустрівся із членами місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка прямує на Запорізьку електростанцію – зокрема генеральним директором організації Рафаелем Ґроссі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під час зустрічі Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в приїзді місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, та наголосив на необхідності повної демілітаризації станції.

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"Ми хочемо, щоб місія МАГАТЕ на чолі з директором (Рафаелем) Ґроссі знайшла можливість завдяки нашим спецслужбам, коридорам безпеки потрапити на станцію і зробити максимум, щоб уникнути загроз світового масштабу", – сказав глава держави.

Він наголосив на необхідності "термінової демілітаризації станції, виведення будь-яких військових Росії з вибуховими речовинами, будь-якою зброєю, звільнення нашої станції, створення демілітаризованої зони та переходу станції під контроль України".

У вівторок фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії прибули до Києва. Місія у складі 14 фахівців на чолі з керівником МАГАТЕ, як планувалось, мала вирушити на ЗАЕС пізніше цього тижня, але невідомо, чи вийде це здійснити.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Організація Об’єднаних Націй заявила про готовність сприяти візиту інспекторів МАГАТЕ до Запоріжжя з Києва, але Росія наполягала, що місія має прямувати не через Київ.  

23 серпня міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров у розмові з главою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на місію МАГАТЕ на ЗАЕС. 

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. 29 серпня супутникова компанія Maxar Technologies опублікувала знімки, з яких схоже, що у даху будівлі Запорізької АЕС утворилися чотири пробоїни.

Теми: ЗАЕСЗеленськийМАГАТЕ
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