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У Херсоні та Бериславі лунали вибухи – ЗМІ

Олена РощінаВівторок, 30 серпня 2022, 23:01
Херсон і Берислав на мапі Google maps

У Херсоні та Бериславі Херсонської області ввечері 30 серпня лунали вибухи, імовірно, захисники України знову поцілили в Антонівський міст.

Джерело: "Суспільне" й радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань

Деталі: У Херсоні чули потужні вибухи, повідомили ввечері кореспонденти "Суспільного".

У місцевих пабліках з'явилися фото з вибухами поблизу Антонівського моста та колонії №90 у Херсоні, а також поблизу Бериславського військкомату.

Голова Бериславської військової адміністрації Володимир Літвінов у коментарі "Суспільному" сказав, що в Бериславі ЗСУ влучили поблизу міської ради.

"Трохи нижче є гаражі, і це територія міської ради. Військкомат знаходиться ще нижче. Зв'язку з Бериславом у мене немає, але по фотографії я бачу, що горить територія гаражів, яка розташована на території міськради", – зазначив він.

Літвінов додав, що ніхто не бачив, що стояло на тій території, – вона була завішана сіткою: "Можливо була якась техніка, а може й склади. Сама адміністративна будівля ціла. Тільки десь дах пошкоджений".

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ЗСУ інформацію про вибухи не коментують, зберігається режим тиші.

Водночас, місцевий політик Сергій Хлань заявив, що "весь день оркам прилітає – по ремонтних базах, складах, скупченнях живої сили, у місця перебування їхніх офіцерів".

"У Таврійську детонують боєприпаси, прильоти по Антонівському мосту, щоб ще раз підтвердити його не функціональний статус, Берислав, Нова Каховка, Олешки, Нова Збур‘ївка", – написав він у Facebook.

Хлань додав, що новий "приліт" по Антонівському мосту під Херсоном може стати "завершальним акордом".

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Теми: ХерсонХерсонська областьвійна
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