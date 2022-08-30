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В Херсоне и Бериславе гремели взрывы – СМИ

Елена РощинаВторник, 30 августа 2022, 23:01
Херсон и Берислав на карте Google maps

В Херсоне и Бериславе Херсонской области вечером 30 августа раздавались взрывы, предположительно, защитники Украины снова попали в Антоновский мост.

Источник: "Суспільне" и советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань

Детали: В Херсоне слышали мощные взрывы, сообщили вечером корреспонденты "Сусіпльне".

В местных пабликах появились фото со взрывами вблизи Антоновского моста и колонии №90 в Херсоне, а также вблизи Бериславского военкомата.

Глава Бериславской военной администрации Владимир Литвинов в комментарии "Суспільне" сказал, что в Бериславе ВСУ попали неподалеку от городского совета.

"Немного ниже есть гаражи, и это территория городского совета. Военкомат находится еще ниже. Связи с Бериславом у меня нет, но по фотографии я вижу, что горит территория гаражей, которая расположена на территории горсовета", – отметил он.

Литвинов добавил, что никто не видел, что стояло на той территории, – она была завешена сеткой: "Возможно была какая-то техника, а может и склады. Само административное здание целое. Только где-то крыша повреждена".

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ВСУ информацию о взрывах не комментируют, сохраняется режим тишины.

В то же время, местный политик Сергей Хлань заявил, что "весь день оркам прилетает – по ремонтным базам, складам, скоплениям живой силы, в места нахождения их офицеров".

"В Таврическом детонируют боеприпасы, прилеты по Антоновскому мосту, чтобы еще раз подтвердить его нефункциональный статус, Берислав, Новая Каховка, Олешки, Новая Збурьевка", – написал он в Facebook.

Хлань добавил, что новый "прилет" по Антоновскому мосту под Херсоном может стать "завершающим аккордом".

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Темы: ХерсонХерсонская областьвойна
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