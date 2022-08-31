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Глава Єврокомісії назвала "вирішальну роль" Горбачова

Ольга Глущенко Середа, 31 серпня 2022, 01:11
Горбачов, фото: Getty Images

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що колишній президент СРСР Михайло Горбачов "відіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни та падінні залізної завіси".

Джерело: фон дер Ляєн у Twitter

Пряма мова: "Михайло Горбачов був лідером, якому довіряли і якого поважали.

Він відіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни та падінні залізної завіси. Це відкрило шлях до вільної Європи".

Що передувало: Колишній президент СРСР Михайло Горбачов помер 30 серпня на 92-му році життя.

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Теми: СРСРЄС
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