Глава Єврокомісії назвала "вирішальну роль" Горбачова

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що колишній президент СРСР Михайло Горбачов "відіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни та падінні залізної завіси".

Джерело: фон дер Ляєн у Twitter

Пряма мова: "Михайло Горбачов був лідером, якому довіряли і якого поважали.

Він відіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни та падінні залізної завіси. Це відкрило шлях до вільної Європи".

Що передувало: Колишній президент СРСР Михайло Горбачов помер 30 серпня на 92-му році життя.