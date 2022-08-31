Глава Єврокомісії назвала "вирішальну роль" Горбачова
Середа, 31 серпня 2022, 01:11
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що колишній президент СРСР Михайло Горбачов "відіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни та падінні залізної завіси".
Джерело: фон дер Ляєн у Twitter
Пряма мова: "Михайло Горбачов був лідером, якому довіряли і якого поважали.
Реклама:
Він відіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни та падінні залізної завіси. Це відкрило шлях до вільної Європи".
Що передувало: Колишній президент СРСР Михайло Горбачов помер 30 серпня на 92-му році життя.