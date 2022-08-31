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Глава Еврокомиссии назвала "решающую роль" Горбачева

Ольга ГлущенкоСреда, 31 августа 2022, 01:11
Горбачев, фото: Getty Images

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что бывший президент СССР Михаил Горбачев "сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса".

Источник: фон дер Ляен в Twitter

Прямая речь: "Михаил Горбачев был лидером, которому доверяли и которого уважали.

Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. Это открыло путь в свободную Европу".

Что предшествовало: Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни.

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Темы: СССРЕС
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