Глава Еврокомиссии назвала "решающую роль" Горбачева
Среда, 31 августа 2022, 01:11
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что бывший президент СССР Михаил Горбачев "сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса".
Источник: фон дер Ляен в Twitter
Прямая речь: "Михаил Горбачев был лидером, которому доверяли и которого уважали.
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Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. Это открыло путь в свободную Европу".
Что предшествовало: Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни.