Глава Еврокомиссии назвала "решающую роль" Горбачева

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что бывший президент СССР Михаил Горбачев "сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса".

Источник: фон дер Ляен в Twitter

Прямая речь: "Михаил Горбачев был лидером, которому доверяли и которого уважали.

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Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. Это открыло путь в свободную Европу".

Что предшествовало: Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни.