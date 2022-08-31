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У російському Бєлгороді пролунали вибухи

Ірина БалачукСереда, 31 серпня 2022, 07:13
У російському Бєлгороді пролунали вибухи
Скриншот з google.maps

Вранці 31 серпня в російському Бєлгороді прогриміли кілька вибухів, влада повідомила, що працювала ППО.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram

Пряма мова Гладкова: "Сьогодні (31 серпня – ред.) ранок у Бєлгороді почався з кількох вибухів. Спрацювала система ППО".

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Деталі: Губернатор зазначив, що, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

Влада області перевіряє інформацію.

Гладков пообіцяв повідомити додатково, якщо отримає якісь інші дані.

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Теми: Росіявибух
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