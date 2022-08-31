У російському Бєлгороді пролунали вибухи
Середа, 31 серпня 2022, 07:13
Вранці 31 серпня в російському Бєлгороді прогриміли кілька вибухів, влада повідомила, що працювала ППО.
Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram
Пряма мова Гладкова: "Сьогодні (31 серпня – ред.) ранок у Бєлгороді почався з кількох вибухів. Спрацювала система ППО".
Деталі: Губернатор зазначив, що, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.
Влада області перевіряє інформацію.
Гладков пообіцяв повідомити додатково, якщо отримає якісь інші дані.