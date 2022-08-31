В российском Белгороде прогремели взрывы
Среда, 31 августа 2022, 07:13
Утром 31 августа в российском Белгороде прогремели несколько взрывов, власти сообщили, что работала ПВО.
Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram
Прямая речь Гладкова: "Сегодня (31 августа – ред.) утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО".
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Детали: Губернатор отметил, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Власти области проверяют информацию.
Гладков пообещал сообщить дополнительно, если получит какие-то другие данные.
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