В российском Белгороде прогремели взрывы

Утром 31 августа в российском Белгороде прогремели несколько взрывов, власти сообщили, что работала ПВО.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Прямая речь Гладкова: "Сегодня (31 августа – ред.) утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО".

Детали: Губернатор отметил, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Власти области проверяют информацию.

Гладков пообещал сообщить дополнительно, если получит какие-то другие данные.