Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Місія МАГАТЕ вирушила з Києва на ЗАЕС, окупанти дають їм 1 день

Ірина БалачукСереда, 31 серпня 2022, 07:39
ЗАЕС. Фото з Telegram Енергоатома

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Києва до Запорізької АЕС, де має оцінити ситуацію та встановити постійне представництво. Окупанти заявили, що дають місії на роботу 1 день.

Джерело: Укрінформ, російське пропагандистське видання РБК

Пряма мова гендиректора МАГАТЕ Маріано Гроссі на брифінгу в Києві: "Ми нарешті вирушаємо після шести місяців зусиль. МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Як ви знаєте, ми маємо дуже важливу задачу там – попрацювати і оглянути справжню ситуацію там, допомогти стабілізувати ситуацію наскільки це можливо".

Деталі: За словами Гроссі, місія планує провести на станції декілька днів, зокрема поспілкуватися з персоналом, і доповісти за підсумками поїздки. Організація також має намір встановити на станції постійне представництво.

У свою чергу призначений окупантами так званий голова Запорізької ВЦА Євген Балицький заявив, що місія МАГАТЕ на ЗАЕС розрахована на один день.

Пряма мова Балицького: "Програму візиту розраховано на один день. Вони мають за один день переглянути роботу станції. Ті елементи, які вони скажуть, у процесі можна подивитися. Поки що заявлено (як мета візиту – ред.) – "ознайомитися з роботою станції". Для нас це розмите поняття".

Деталі: Ставленик окупантів також заявив, що на території АЕС вони готові показати "докази обстрілів станції з боку України" і надати "свідчення місцевих жителів".

ВІДЕО ДНЯ

За словами Балицького, місія МАГАТЕ має їхати на АЕС через місто Василівка в Запорізькій області, яке знаходиться під контролем російських сил, а звідти – в Енергодар.

Передісторія:

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: МАГАТЕЗАЕСЗапорізька областьокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

До кінця року в РФ майже закінчаться снаряди, артилерія та бронетехніка – ЗМІ

Велике оновлення "Дії": документи англійською, пенсійні, шеринг техпаспорта та інше

У Києві заборонили ресторанам та кафе працювати допізна

ЄС повністю не заборонить в'їзд росіянам, але ускладнить його - Сійярто

ЗСУ закріпили вогневий контроль над Каховським та Антонівським мостами - ОК "Південь"

Розкрадання $500 мільйонів: у дивані керівника з Міноборони знайшли купу грошей

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

МАГАТЕ
Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ, який очолює місію на Запорізьку АЕС
Подоляк: Окупанти умисне обстрілюють коридор для місії МАГАТЕ на ЗАЕС
Місія МАГАТЕ вже у Києві
Останні новини
18:43
Глава МЗС Нідерландів: Треба, щоб Україна виграла цю війну
18:37
На Хмельниччині викрили схему фінансування агентури РФ
18:30
Зеленський закликав ЄС заблокувати всі російські державні канали
18:27
Торкнувся касетного снаряду, той здетонував: на Дніпропетровщині загинув підліток
18:25
Кулеба: Україна готова швидко стати членом ЄС, "за дві ночі"
18:23
"Деякі європейці граються в пацифізм": у Мілані скасували благодійний концерт гурту "Жадан і Собаки"
18:18
Росіяни збираються вчити дітей окупованого Донбасу "класичної" української мови
18:00
Школи в Криму називатимуть на честь росіян, які воюють проти України
17:58
фотоРосійський підрозділ ЗСУ і "Національна Республіканська Армія" вирішили об’єднати зусилля
17:54
Роботодавцям виплатили понад 100 мільйонів за працевлаштування ВПО
Усі новини...