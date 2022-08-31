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Місія МАГАТЕ вирушила з Києва на ЗАЕС, окупанти дають їм 1 день

Ірина БалачукСереда, 31 серпня 2022, 07:39
Місія МАГАТЕ вирушила з Києва на ЗАЕС, окупанти дають їм 1 день
ЗАЕС. Фото з Telegram Енергоатома

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Києва до Запорізької АЕС, де має оцінити ситуацію та встановити постійне представництво. Окупанти заявили, що дають місії на роботу 1 день.

Джерело: Укрінформ, російське пропагандистське видання РБК

Пряма мова гендиректора МАГАТЕ Маріано Гроссі на брифінгу в Києві: "Ми нарешті вирушаємо після шести місяців зусиль. МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Як ви знаєте, ми маємо дуже важливу задачу там – попрацювати і оглянути справжню ситуацію там, допомогти стабілізувати ситуацію наскільки це можливо".

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Деталі: За словами Гроссі, місія планує провести на станції декілька днів, зокрема поспілкуватися з персоналом, і доповісти за підсумками поїздки. Організація також має намір встановити на станції постійне представництво.

У свою чергу призначений окупантами так званий голова Запорізької ВЦА Євген Балицький заявив, що місія МАГАТЕ на ЗАЕС розрахована на один день.

Пряма мова Балицького: "Програму візиту розраховано на один день. Вони мають за один день переглянути роботу станції. Ті елементи, які вони скажуть, у процесі можна подивитися. Поки що заявлено (як мета візиту – ред.) – "ознайомитися з роботою станції". Для нас це розмите поняття".

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Деталі: Ставленик окупантів також заявив, що на території АЕС вони готові показати "докази обстрілів станції з боку України" і надати "свідчення місцевих жителів".

За словами Балицького, місія МАГАТЕ має їхати на АЕС через місто Василівка в Запорізькій області, яке знаходиться під контролем російських сил, а звідти – в Енергодар.

Передісторія:

Теми: МАГАТЕЗАЕСЗапорізька областьокупація
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