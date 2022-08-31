Миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на ЗАЭС, оккупанты дают им 1 день

Миссия Международного агентства по атомной энергии направилась из Киева на Запорожскую АЭС, где должна оценить ситуацию и установить постоянное представительство. Оккупанты заявили, что дают миссии на работу 1 день.

Источник: Укринформ, российское пропагандистское издание РБК

Прямая речь гендиректора МАГАТЭ Мариано Гросси на брифинге в Киеве: "Мы наконец-то отправляемся после шести месяцев усилий. МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС. Как вы знаете, мы имеем очень важную задачу там – поработать и осмотреть настоящую ситуацию там, помочь стабилизировать ситуацию, насколько это возможно".

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Детали: По словам Гросси, миссия планирует провести на станции несколько дней, в том числе пообщаться с персоналом, и составить отчет по итогам поездки. Организация также намерена установить на станции постоянное представительство.

В свою очередь назначенный оккупантами так называемый глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий заявил, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС рассчитана на один день.

Прямая речь Балицкого: "Программа визита рассчитана на один день. Они должны за один день просмотреть работу станции. Те элементы, которые они скажут, в процессе можно посмотреть. Пока заявлено (как цель визита – ред.) – "ознакомиться с работой станции". Для нас это размытое понятие".

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Детали: Ставленик оккупантов также заявил, что на территории АЭС они готовы показать "доказательства обстрелов станции со стороны Украины" и предоставить "свидетельства местных жителей".

По словам Балицкого, миссия МАГАТЭ должна ехать на АЭС через город Васильевка в Запорожской области, который находится под контролем российских сил, а оттуда – в Энергодар.

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