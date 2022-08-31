Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на ЗАЭС, оккупанты дают им 1 день

Ирина БалачукСреда, 31 августа 2022, 07:39
Миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на ЗАЭС, оккупанты дают им 1 день
ЗАЭС. Фото из Telegram Энергоатома

Миссия Международного агентства по атомной энергии направилась из Киева на Запорожскую АЭС, где должна оценить ситуацию и установить постоянное представительство. Оккупанты заявили, что дают миссии на работу 1 день.

Источник: Укринформ, российское пропагандистское издание РБК

Прямая речь гендиректора МАГАТЭ Мариано Гросси на брифинге в Киеве: "Мы наконец-то отправляемся после шести месяцев усилий. МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС. Как вы знаете, мы имеем очень важную задачу там – поработать и осмотреть настоящую ситуацию там, помочь стабилизировать ситуацию, насколько это возможно".

Реклама:

Детали: По словам Гросси, миссия планирует провести на станции несколько дней, в том числе пообщаться с персоналом, и составить отчет по итогам поездки. Организация также намерена установить на станции постоянное представительство.

В свою очередь назначенный оккупантами так называемый глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий заявил, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС рассчитана на один день.

Прямая речь Балицкого: "Программа визита рассчитана на один день. Они должны за один день просмотреть работу станции. Те элементы, которые они скажут, в процессе можно посмотреть. Пока заявлено (как цель визита – ред.) – "ознакомиться с работой станции". Для нас это размытое понятие".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Ставленик оккупантов также заявил, что на территории АЭС они готовы показать "доказательства обстрелов станции со стороны Украины" и предоставить "свидетельства местных жителей".

По словам Балицкого, миссия МАГАТЭ должна ехать на АЭС через город Васильевка в Запорожской области, который находится под контролем российских сил, а оттуда – в Энергодар.

Предыстория:

Темы: МАГАТЭЗАЭСЗапорожская областьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
МАГАТЭ
МАГАТЭ получило доступ к крышам двух из шести энергоблоков ЗАЭС: мин не обнаружили
МАГАТЭ: ЗАЭС перевела 5-й энергоблок в холодную остановку, а 4-й – в горячую
МАГАТЭ обнаружило противопехотные мины на периферии Запорожской АЭС
Последние новости
10:45
Нацполиция против идеи разрешить им раздавать повестки
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
Все новости...
Реклама: