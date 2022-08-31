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Росіяни вдарили по Нікополю: поранена жінка, пошкоджені 12 багатоповерхівок

Ірина БалачукСереда, 31 серпня 2022, 09:08
ФОТО З TELEGRAM РЕЗНІЧЕНКА

Російські окупанти вночі завдали ударів по Нікополю на Дніпропетровщині – одна людина отримала поранення, пошкоджені 12 багатоповерхівок, школа та спорткомплекс.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Ніч знову під російським вогнем… Під прицілом ворога був Нікопольський район. Російські окупаційні війська обстріляли його з "Градів" та важкої артилерії чотири рази за ніч. Двічі ударили по самому Нікополю". 

 
Фото з Telegram Резніченка

Деталі: У результаті ворожих обстрілів 57-річна жінка отримала поранення. Постраждала у лікарні, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. 

 
Фото з Telegram Резніченка

Крім того, російські снаряди пошкодили у Нікополі 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і кілька аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс. 

 
Фото з Telegram Резніченка

У Мирівській громаді минулося без постраждалих. В інших районах на цю хвилину спокійно.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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