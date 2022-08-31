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Россияне ударили по Никополю: раненая женщина, повреждены 12 многоэтажек

Ирина БалачукСреда, 31 августа 2022, 09:08
Россияне ударили по Никополю: раненая женщина, повреждены 12 многоэтажек
ФОТО ИЗ TELEGRAM РЕЗНИЧЕНКО

Российские оккупанты ночью нанесли удары по Никополю на Днепропетровщине – один человек получил ранения, повреждены 12 многоэтажек, школа и спорткомплекс.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Ночь снова под российским огнем… Под прицелом врага был Никопольский район. Российские оккупационные войска обстреляли его из "Градов" и тяжелой артиллерии четыре раза за ночь. Дважды ударили по самому Никополю". 

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Фото Из Telegram РезнИченкО

Детали: В результате вражеских обстрелов 57-летняя женщина получила ранения. Пострадавшая в больнице, ее состояние медики оценивают, как средней тяжести.

 
Фото Из Telegram РезнИченкО

Кроме того, российские снаряды повредили в Никополе 12 многоэтажек, несколько магазинов и несколько аптек, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс. 

 
Фото Из Telegram РезнИченкО

В Мировской общине обошлось без пострадавших. В других районах спокойно.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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