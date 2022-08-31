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Росіяни вдарили по Харкову 3 ракетами і одною влучили по РФ – Синєгубов

Ірина БалачукСереда, 31 серпня 2022, 11:22
Росіяни вдарили по Харкову 3 ракетами і одною влучили по РФ – Синєгубов
Фото Міноборони РФ

Російські військові вночі 31 серпня вдарили по Харкову 3 ракетами з Бєлгорода, одна ракета вибухнула на території Росії.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram  

Пряма мова Синєгубова: "Близько опівночі з м. Бєлгород в напрямку Харкова запущено 3 ракети. Одна вибухнула на території РФ, ще одна – у повітрі над територією Шевченківського району Харкова".

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Деталі: Остання ракета, за словами голови ОВА, влучила поряд з закладом освіти в Київському районі, у результаті чого пошкоджені житлові будинки та офісні приміщення, сталися пожежі, дві жінки (81 та 71 років) отримали поранення.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог використовує проти ЗСУ ствольну та реактивну артилерію, авіацію.

За словами Синєгубова, українські захисники дають ворогу рішучу відсіч, знищуючи живу силу і техніку.  

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Теми: ХарківРосіявійна
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