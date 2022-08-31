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Россияне ударили по Харькову 3 ракетами и одной попали по РФ – Синегубов

Ирина БалачукСреда, 31 августа 2022, 11:22
Фото Минобороны РФ

Российские военные ночью 31 августа ударили по Харькову 3 ракетами из Белгорода, одна ракета взорвалась на территории России.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Около полуночи из г. Белгорода в направлении Харькова запущено 3 ракеты. Одна взорвалась на территории РФ, еще одна – в воздухе над территорией Шевченковского района Харькова".

Детали: Последняя ракета, по словам главы ОВА, попала рядом с учебным заведением в Киевском районе, в результате чего повреждены жилые дома и офисные помещения, произошли пожары, две женщины (81 и 71 лет) получили ранения.

На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Враг использует против ВСУ ствольную и реактивную артиллерию, авиацию.

По словам Синегубова, украинские защитники дают врагу решительный отпор, уничтожая живую силу и технику.

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Темы: ХарьковРосcиявойна
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