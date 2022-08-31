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Окупанти відмовились робити спецперепустки для місії МАГАТЕ на Запоріжжі

"Українська правда"Середа, 31 серпня 2022, 11:46
МІСІЯ МАГАТЕ, ФОТО: ГЕНДИРЕКТОР МАГАТЕ У ТВІТТЕР

"Влада" окупованої частини Запорізької області оголосила, що не робитиме спецперепустки учасникам місії МАГАТЕ, щоб ті швидко потрапити на ЗАЕС, однак додала, що очікує на прибуття місії до Енергодару вже зранку 1 вересня. 

Джерело: колаборант Володимир Рогов, який називає себе членом головної ради окупованої Запорізької області України, в Telegram, ТАСС

Пряма мова: "Місія МАГАТЕ стоятиме у черзі, щоб потрапити на звільнену (захоплену росіянами - ред.) частину Запорізької області. Це викликано тим, що спецперепустки їм робити не будуть".

Деталі: Окупант зазначив, что учасники місії нібито "могли б швидко та без перешкод потрапити туди з Росії".

Водночас російські ЗМІ повідомляють, посилаючись на "місцеву владу", що у військовій адміністрації окупованого Енергодара очікують на прибуття місії в місто зранку 1 вересня. 

Передісторія: 31 серпня місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Києва до Запорізької АЕС, де має оцінити ситуацію та встановити постійне представництво. Окупанти заявили, що дають місії на роботу 1 день.

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Теми: ЕнергодарЗапорізька областьМАГАТЕЗАЕС
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