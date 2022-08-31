Оккупанты отказались оформлять спецпропуска для миссии МАГАТЭ на Запорожье
"Власти" оккупированной части Запорожской области объявили, что не будут делать спецпропуска участникам миссии МАГАТЭ, чтобы те быстро попасть на ЗАЭС, однако добавили, что ожидают прибытия миссии в Энергодар уже утром 1 сентября.
Источник: коллаборант Владимир Рогов, называющий себя членом главного совета оккупированной Запорожской области Украины, в Telegram, ТАСС
Прямая речь: "Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди, чтобы попасть на освобожденную (захваченную россиянами - ред.) часть Запорожской области. Это вызвано тем, что спецпропуска им делать не будут".
Детали: Оккупант отметил, что участники миссии "могли бы быстро и беспрепятственно попасть туда из России".
В то же время российские СМИ сообщают, ссылаясь на "местные власти", что в военной администрации оккупированного Энергодара ожидают прибытия миссии в город утром 1 сентября.
Предыстория: 31 августа миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась из Киева на Запорожскую АЭС, где должна оценить ситуацию и установить постоянное представительство. Оккупанты заявили, что дают миссии на работу 1 день.