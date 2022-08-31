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Оккупанты отказались оформлять спецпропуска для миссии МАГАТЭ на Запорожье

"Украинская правда"Среда, 31 августа 2022, 11:46
Оккупанты отказались оформлять спецпропуска для миссии МАГАТЭ на Запорожье
МИССИЯ МАГАТЭ, ФОТО: ГЕНДИРЕКТОР МАГАТЭ В ТВИТТЕР

"Власти" оккупированной части Запорожской области объявили, что не будут делать спецпропуска участникам миссии МАГАТЭ, чтобы те быстро попасть на ЗАЭС, однако добавили, что ожидают прибытия миссии в Энергодар уже утром 1 сентября.

Источник: коллаборант Владимир Рогов, называющий себя членом главного совета оккупированной Запорожской области Украины, в Telegram, ТАСС

Прямая речь: "Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди, чтобы попасть на освобожденную (захваченную россиянами - ред.) часть Запорожской области. Это вызвано тем, что спецпропуска им делать не будут".

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Детали: Оккупант отметил, что участники миссии "могли бы быстро и беспрепятственно попасть туда из России".

В то же время российские СМИ сообщают, ссылаясь на "местные власти", что в военной администрации оккупированного Энергодара ожидают прибытия миссии в город утром 1 сентября.

Предыстория: 31 августа миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась из Киева на Запорожскую АЭС, где должна оценить ситуацию и установить постоянное представительство. Оккупанты заявили, что дают миссии на работу 1 день.

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Темы: ЭнергодарЗапорожская областьМАГАТЭЗАЭС
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