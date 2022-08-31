Розкрадання $500 тисяч: у керівника з Міноборони пройшли обшуки, у міністерстві відреагували

Директор департаменту держзакупівель Міноборони Богдан Хмельницький виявився одним із фігурантів справи про розкрадання 580 тисяч доларів коштів міністерства під час закупівлі військової амуніції.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах, Міноборони у Facebook

Деталі: За словами співрозмовника видання, днями поліція провела обшуки за місцем перебування Хмельницького – на орендованій квартирі друга чиновника Міноборони.

За даними одного джерела, у дивані знайшли гроші.

Інший співрозмовник УП повідомив, що справа стосується контрактів, які Хмельницький підписував ще у березні на загальну суму 3,8 млрд гривень.

"Українська правда" намагалась отримати коментар з цього приводу у речниці Міноборони і заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, але вона не взяла слухавку. УП також написала повідомлення Маляр у Telegram з прохання про коментар за 13 хв до публікації матеріалу. На момент публікації УП відповіді від Маляр не отримала.

Після публікації матеріалу УП надіслала письмовий запит на ім’я міністра оборони та пресслужбу Міноборони.

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Станом на 15:00 УП не отримала відповіді від Маляр чи Міноборони.

Оновлено: О 20 годині Міноборони опублікувало повідомлення, в якому назвало інформацію УП такою, що "не відповідає дійсності".

У міністерстві повідомили, що 14 березня Міноборони уклало контракт на постачання бронежилетів з компанією з Туреччини на загальну суму 16 млн 656,3 тис. євро. Компанія порушила зобов’язання за контрактом. Після встановлення факту порушення Міноборони негайно вжило передбачених контрактом заходів для захисту законних прав та інтересів.

Зокрема, було спрямовано відповідний позов до Арбітражу Торгово-промислової палати, отримано рішення на користь оборонного відомства. Так само Міноборони звернулося до суду у Турецькій Республіці, внаслідок чого було накладено арешт на банківські рахунки та активи компанії, що не виконала контракт.

Водночас, компанія, яка порушила умови контакту з Міноборони, також порушила аналогічні зобов’язання за контрактом з Національною гвардією України.

Нацполіція 13 червня розпочала кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 с. 190, ч.2 ст. 209 та ч. 3 ст. 358 КК України. За даними слідства, група з трьох громадян України шляхом зловживання довірою, використовуючи офшорні компанії КНР та Королівства Бахрейн, ймовірно привласнила 580 тисяч доларів США під час виконання турецькою компанією зазначеного контракту з Міноборони.

Дослівно Міноборони: "Оскільки контракт на постачання бронежилетів, про який йдеться, був підписаний посадовою особою Міноборони, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва 26 серпня 2022 року слідчим Національної поліції було проведено обшук за місцем перебування зазначеної посадової особи.

Під час обшуку було вилучено особистий телефон та ноутбук посадової особи. Жодних грошових коштів під час обшуку знайдено не було та не вилучалося. Жодних обшуків у Міністерстві оборони не проводилося. Жодних повідомлень про підозру щодо вчинення кримінальних правопорушень посадовим особам Міноборони у даному кримінальному провадженні не здійснювалося. Таким чином, поширені виданням "Українська правда" відомості не відповідають дійсності".

Від УП: У публікації "Української правди" не йшлося про обшуки в Міністерстві оборони та про підозру щодо вчинення кримінальних правопорушень посадовим особам міністерства. Повідомлялося саме про обшуки за місцем перебування директора департаменту держзакупівель Міноборони Богдана Хмельницького. Водночас у повідомленні Міноборони не зазначено прізвище та ім’я посадової особи, в якої вилучили паспорт.

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