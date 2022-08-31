Хищение $500 тысяч: у руководителя из Минобороны прошли обыски, в министерстве отреагировали

Одним из фигурантов дела о хищении 580 000 долларов средств Минобороны во время закупки военной амуниции, о котором полиция сообщила 30 августа, является директор Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны подполковник Богдан Хмельницкий.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, Минобороны в Facebook

Детали: По словам собеседника издания, на днях полиция провела обыски по месту нахождения Хмельницкого – на съемной квартире друга чиновника Минобороны.

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По данным одного источника, в диване нашли деньги.

Другой собеседник сообщил, что дело касается контрактов, которые Хмельницкий подписывал еще в марте на общую сумму 3,8 млрд гривен.

"Украинская правда" пыталась получить комментарий по этому поводу у пресс-секретаря Минобороны и заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, но она не взяла трубку. УП также написала сообщение Маляру в Telegram с просьбой о комментарии за 13 мин до публикации материала. На момент публикации УП ответа от Маляр не получила.

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После публикации материала УП направила письменный запрос на имя министра обороны и пресс-службу Минобороны.

По состоянию на 15.00 УП не получила ответа от Маляр или Минобороны.

Обновлено: В 20 часов Минобороны опубликовало сообщение, в котором назвало информацию УП "не соответствующей действительности".

В министерстве сообщили, что 14 марта Минобороны заключило контракт на поставку бронежилетов с компанией из Турции на общую сумму 16 млн 656,3 тыс. евро. Компания нарушила обязательство по контракту. После установления факта нарушения Минобороны немедленно приняли предусмотренные контрактом меры по защите законных прав и интересов.

В частности, был направлен соответствующий иск в Арбитраж Торгово-промышленной палаты, получено решение в пользу оборонного ведомства. Также Минобороны обратилось в суд в Турецкой Республике, в результате чего был наложен арест на банковские счета и активы компании, не выполнившей контракт.

В то же время компания, нарушившая условия контакта с Минобороны, также нарушила аналогичные обязательства по контракту с Национальной гвардией Украины.

Нацполиция 13 июня начала уголовное производство по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 с. 190, ч.2 ст. 209 и ч. 3 ст. 358 УК Украины. По данным следствия, группа из трех граждан Украины путем злоупотребления доверием, используя оффшорные компании КНР и Королевства Бахрейн, предположительно присвоила 580 тысяч долларов США при выполнении турецкой компанией указанного контракта с Минобороны.

Дословно Минобороны: "Поскольку контракт на поставку бронежилетов, о котором идет речь, был подписан должностным лицом Минобороны, на основании определения Печерского районного суда г. Киева 26 августа 2022 следователем Национальной полиции был проведен обыск по месту нахождения указанного должностного лица.

В ходе обыска был изъят личный телефон и ноутбук должностного лица. Никакие денежные средства при обыске найдены не были и не изымались. Никаких обысков в Министерстве обороны не производилось. Никаких сообщений о подозрении в совершении уголовных правонарушений должностным лицам Минобороны в данном уголовном производстве не осуществлялось. Таким образом, распространенные изданиями "Украинская правда" сведения не соответствуют действительности".

От УП: В публикации "Украинской правды" речь не шла об обысках в Министерстве обороны и о подозрении в совершении уголовных правонарушений должностным лицам министерства. Сообщалось именно об обысках по месту нахождения директора департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого. В то же время, в сообщении Минобороны не указана фамилия и имя должностного лица, у которого изъяли паспорт.

Предыстория: